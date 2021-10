Godmorgen

Dagens udvalgte: Ronni Viendahl røg 50 pakker cigaretter om måneden i 16 år - indtil han kom på rygestopkursus

»Alt er ligesom blevet nemmere, siden jeg stoppede,« siger Ronni Viendahl, som nu har været røgfri i over to år. Venstre: Privatfoto. Højre: Martin Lehmann/Ritzau Scanpix

Ronni Viendahl røg sin sidste cigaret den 4. januar 2019, efter han var begyndt på et rygestopkursus i Horsens Kommune.

»Jeg havde længe forsøgt at stoppe, for jeg ved jo godt, hvor usundt det er. I perioden op til, at jeg stoppede, kæmpede jeg med brystsmerter, og en del i min familie har fået blodpropper, så jeg var faktisk ret nervøs for mit helbred,« siger Ronni Viendahl, der stoppede sit forbrug af cigaretter efter 16 års afhængighed.

»Da mit forbrug var værst for 10-12 år siden, røg jeg 5 kartoner om måneden. Det svarer til 50 pakker på en måned,« fortæller 43-årige Ronni Viendahl.

Men Ronni Viendahl er kun en af få rygere i Horsens Kommune, som får hjælp til at stoppe med at ryge via et rygestopkursus.

Sundhedsstyrelsen har en anbefaling om, at kommuner skal tilbyde hjælp til rygestop til 5 pct. af kommunens rygere via kurserne.

Men i 2019, hvor de senest tilgængelige tal er fra, afholdte kommunen kun rygestopkurser for 0,6 pct. af rygerne.

Det er på trods af, at de nyeste tal på området fra Sundhedsprofilen viser, at der i Horsens Kommune er en stor andel af rygere.

Horsens Kommune erkender problemet, men er ikke sikre på, at man kan leve op til anbefalingerne på området.

»Der er vist ikke tale om et krav, men en anbefaling. Vi vil i Horsens Kommune altid bestræbe os på at leve op til statens anbefalinger, men vi er samtidig bevidste om, at ting tager tid,« skriver formand for sundhedsudvalget Ellen T. Schmidt (S) i et mailsvar til JP Horsens.

Kort overblik: Fem byrådsmedlemmer genopstiller ikke, ulighed på handicapområdet, kommunen kæmper med at fastholde medarbejdere

Flere af de fem byrådsmedlemmer, der ikke genopstiller ved kommunalvalget i november, begrunder beslutningen med enten alder eller anciennitet. Kun Christa Skelde (V) har en anden begrundelse.

Der er stor forskel på, hvor mange penge kommunerne bruger på det specialiserede socialområde, og Horsens er ifølge FOA blandt de 30 kommuner, der bruger færrest penge til handicappede og sårbare.

Horsens Kommune kæmper ligesom mange andre kommuner med at rekruttere og fastholde medarbejdere i hjemmeplejen. Nu vil man forsøge at lokke med løn under uddannelse.

Politiet har sigtet en mand for ikke at have tændt baglygterne på motorvejen og kommer nu med en opfordring.

Det skal du også vide: Henrik Bisgård tjener millioner på pulsure, men kometvækst får ham til at overveje fremtiden: »Jeg er en gammel idiot, og Nicklas er en ung løve«

»Jeg er en gammel idiot, og Nicklas er en ung løve, og der supplerer vi hinanden godt, med perfekt mængde af vovemod og erfaring,« siger Henrik Bisgård (TH) Nicklas Runliden (TV). Foto: Didde Venzel

»Jamen det går jo ret godt,« siger Henrik Bisgård på godt jysk.

Han stiftede for 20 år siden virksomheden Pulsure ApS, som i øjeblikket har godt gang i hjulene. Lageret bugner med pakker, så webbutikken er klar til at sende pulsure, cykelcomputere og tilbehør til cykler ud til post-corona købelystne kunder.

For mens hoteller og caféer led under sundhedskrisen, så gik det bare fremad for den Horsens-baserede virksomhed, som netop er blevet gazellevirksomhed.

Hvis man skal forstå historien bag firmaet, skal man tilbage til 2001, hvor Henrik Bisgård stiftede virksomheden. Han var professionel elitetræner og arbejdede meget med pulstræning.

Siden købte han Pulsure.dk og fire medarbejdere fri af en anden virksomhed sammen med Nicklas Runliden, der havde været i praktik i det første firma.

»Jeg er en gammel idiot, og Nicklas er en ung løve, og der supplerer vi hinanden godt med perfekt mængde af vovemod og erfaring,« siger Henrik Bisgård.

Men han er ikke sikker på, at han fremover skal sidde ved roret, hvis firmaet bliver et vaskeægte væksteventyr.

