I dette nyhedsbrev: Regionshospitalet Horsens er presset af personalemangel, og først om fem måneder forventer sygehuset, at alle sengepladserne på intensiv kan tages i brug igen. Situationen betyder, at meget syge patienter risikerer at blive flyttet til andre sygehuse. Samtidig arbejder Horsens Kommune på en nødplan, efter at et hjemmeplejefirma har fået alvorlig kritik af styrelse, og så har JP Horsens været med på en makaber gåtur gennem byens gader under weekendens krimimesse.

Dagens udvalgte: Mangel på sengepladser sender patienter fra intensiv på landevejen

Flere patienter sendes på landevejen. Der er ikke plads til dem på intensivafdelingen i Horsens. Arkivfoto: Ernst Van Norde

Det er store valg, der træffes på intensivafdelingen i Horsens. Her kan »de mest stabile patienter« nemlig risikere at blive kørt til et andet hospital, hvor der er bedre plads.

Det fortæller to sygeplejersker, der arbejder på intensivafdelingen på Horsens Regionshospital, til JP Horsens.

»De seneste måneder har man været nødt til at udvælge de mest stabile patienter og flytte dem. Det bliver altid gjort ud fra en lægefaglig vurdering,« siger Janne Nielsen, som har arbejdet på intensivafdelingen siden 2006.

»De patienter, som flyttes, kan godt ligge i respirator, men de skal have en stabil tilstand i respiratoren, og de skal have et stabilt kredsløb,« siger hendes kollega Karin Kristoffersen, som også er sygeplejerske på intensiv.

Lægefaglig direktør Nils Falk Bjerregaard skriver i en mail til JP Horsens, at han føler sig sikker på, at »både patienter og pårørende bliver passet godt på.« I gennemsnit er 12 patienter fra intensiv de seneste tre måneder blevet flyttet til et andet sygehus.

Kort overblik: Fortsat pladsmangel på intensiv, en weekend med krimimesse, Simon Kjær nomineret til Ballon d’Or.

De seneste mange måneder har intensivafdelingen på sygehuset i Horsens været hårdt ramt af mangel på sygeplejersker. Afdelingen, hvor de mest kritisk syge bliver indlagt, har både kæmpet med ubesatte stillinger, samtidig med at en række af de ansatte har været på barsel, været syge og eller har haft orlov. I Horsens har intensivafdelingen i øjeblikket lukket tre ud af syv sengepladser ned. Men der er stadig lange udsigter til, at alle sengepladserne til de mest kritisk syge patienter kan bruges igen.

Simon Kjær fra Lund er nomineret til den prestigefyldte fodboldpris Ballon d’Or. Og det er de stolte af i Lund. »Det er næsten altid dem, der scorer mål, men det kan også lade sig gøre, at forsvarsspillere bliver nomineret,« lyder det fra Mogens Andersen, der arbejder i Dagli’Brugsen i Lund. Simon Kjær spillede i sine ungdomsår i den lokale klub Lund IF, hvor Mogens Andersens søn nu er træner.

De fleste gåture handler om smuk natur, bevægelse for kroppen og ro i hovedet. Sådan er det ikke med en af de gåture, som blev afholdt under Krimimessen 2021. Den handler om mord. Mord, der er begået lige her i Horsens igennem tiden. »Kan man etisk set fortælle om virkelige mord på denne måde? Det mener jeg godt, man kan,« siger Jørgen Bartholdy, der er tidligere bibliotekschef og bibliotekar.



Danmarks bedste padelspiller skal kåres i Horsens, når Smash Padelcenter den 3. og 4. december skal danne rammerne om det officielle danmarksmesterskab i den fremadstormende sportsgren. »Det er et kæmpestort skulderklap for os og vores center. Vi har jo kun eksisteret siden maj,« siger Asger Ravn, der er en af de tre ejere af Smash Padelcenter.

For seks år siden fik Camilla Kongshøft en idé, der siden er blevet til en butikskæde, som for nyligt har udvidet forretningen i Horsens. I sidste uge genåbnede kæden Reshoppit.dk butikken på Vårsøvej, hvor Camilla Kongshøft har stået i spidsen for at udvide butikken markant. »Der var tolv meter til loftet, så nu har vi bygget et ekstra dæk,« siger Camilla Kongshøft, der tilføjer, at butikken satser på at ramme særligt kvinder i alderen 15-50 år og børnefamilier.

Det skal du også vide: Kommunen arbejder på nødplan efter alvorlig kritik af hjemmeplejefirma fra Horsens

Peter Sørensen (S), borgmester i Horsens Kommune. Arkivfoto. Foto: Thor Hedegaard.

En borger blev efterladt med sårvæske løbende ned ad panden, en pårørende var bekymret for manglende hjælp til personlig pleje, og en medarbejder kendte slet ikke til arbejdsgangene.

Det er blot tre af de kritikpunkter, som Styrelsen for Patientsikkerhed har af det private hjemmeplejefirma Berit’s Hjemmepleje efter et tilsyn i Aarhus Kommune.

Berit’s Hjemmepleje, der har hovedsæde i Horsens, har ifølge styrelsens tilsynsrapport »kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden« og er derfor blevet tvunget til at lukke ned for sine aktiviteter i Aarhus.

Horsens Kommune benytter sig også af Berit’s Hjemmepleje, og kommunen arbejder på en nødplan, hvis der skulle opstå en lignende situation i Horsens.

»Det er klart, at den her sag har gjort, at vi har øget vores beredskab i det tilfælde, at man må lave en nedlukning i Horsens også. Det kan vi jo ikke vide noget om, men det er normal praksis, når sådan noget sker, at vi øger vores beredskab,« siger borgmester Peter Sørensen (S).

I et skriftligt svar til JP Horsens skriver Berit Bækgaard Thomsen fra Berit’s Hjemmepleje, at »vi har ikke nogen fornemmelse af, at det skulle berøre Horsens- og Hedensted-borgerne«.

