Godmorgen

I dette nyhedsbrev: Hvert år får knap 5.000 danske kvinder konstateret brystkræft, men nye tal viser, at hver tiende kvinde i Horsens mellem 50 og 69 år ikke er dukket op til deres screening mod brystkræft i år. Dem har Helle Høfde, der selv har haft kræft, en opfordring til. Samtidig viser det sig nu, at arbejdet med at etablere det nye havnebad først bliver genoptaget om op til et halvt år, og så har kun 28 husstande i Hatting fået at vide, at opførelsen af en ny bro trækker spærringen af en central vej i langdrag.

Dagens nyhedsbrev er på 541 ord - ca. 3 minutters læsning

Dagens udvalgte: Hver tiende dukker ikke op til brystkræftscreening: Helle Høfde har en opfordring til dem

Helle Høfde troede ikke, det var noget, da hun første gang mærkede en knude i brystet kort tid efter en uønsket abort.

»Jeg var sikker på, det bare var en mælkekirtel, for jeg havde jo lige været gravid, og jeg troede, at kræftknuder sad ved armhulen,« siger Helle Høfde, der er født og opvokset i Horsens.

Hun er en af de knap 5.000 danske kvinder, der årligt får konstateret brystkræft. Nye tal fra udeblivelser fra brystkræftscreeningsenheden i Horsens, som JP Horsens har fået adgang til, viser, at 13 pct. af kvinder mellem 50 og 69 år ikke dukkede op til deres screening mod brystkræft i Horsens i år.

Undersøgelsen tager ganske få minutter, og kan afsløre brystkræft. Helle Høfde har en klar opfordring til de personer, der ikke dukker op til screeningen.

»Jeg synes det er fjollet, at folk ikke dukker op, når de får tilbuddet, og det er jo en ret hyppig kræftsygdom blandt kvinder,« siger Helle Høfde.

Kort overblik: Ny kritik af Banedanmark, færre huse til salg, giftrester på vandværker.

Banedanmark fandt det kun relevant for beboerne i 28 ud af 695 husstande i Hatting, at den primære vej til Horsens ikke bliver åbnet som planlagt på grund af endnu en forsinkelse i byggeriet af en ny bro. Det viser materiale, som JP Horsens har fået aktindsigt i. »Det er simpelthen useriøst. Det her påvirker jo hele Hatting,« siger Karina Mortensen, der bor i Hatting.

Boligmarkedet har været hedt under coronakrisen. Skulle man være med, skulle man handle hurtigt – og der er blevet solgt rigtig mange boliger i Horsens til ganske høje priser det seneste år. Det kan man nu se konsekvenserne af på det nuværende boligmarked, lyder det fra flere af byens ejendomsmæglere.



Det svirrede med bananfluer, maddiker trivedes og affaldet flød på Vimmelskaftet, da Erling Raaby Lorenzen for nylig fandt sin telefon frem og tog en stribe billeder, som han delte med JP Horsens. Den kritik har nu fået socialdemokraten Niels Peter Bøgballe til at bringe tømningsfrekvensen på dagsordenen i udvalg.



Der er fundet rekordmange giftrester på de danske vandværker i år. I Horsens Kommune har der været rester fra sprøjtegift i lidt mere end hver femte boring. Se listen over vandværkerne her.

Det skal du også vide: Byggeriet af havnebadet bliver først genoptaget om op til et halvt år

Byggeriet af det nye havnebad i Horsens har i månedsvis stået helt stille, men der kommer til at gå op til et halvt år mere, før færdiggørelsen af det milliondyre projekt bliver genoptaget.

Det fortæller Casa-stifter Michael Mortensen, der står bag projektet, til JP Horsens.

Michael Mortensen forventer, at arbejdet først bliver genoptaget omkring marts eller april næste år. Det skyldes, at bygherren bag projektet, Casa Group, har valgt at sadle om i forhold til de oprindelige planer, og det har forsinket processen.

»Jeg synes ikke, at den løsning, vi var på vej hen imod, var den rigtige, og derfor stoppede vi op for at undersøge det helt tilbunds,« siger Michael Mortensen.

Hvis jeg var borgmester: Så skal det handle om bæredygtighed

Jeppe Vind, spillestedsleder på Kulisselageret og Platform K.

Hvis du får én dag som borgmester, hvad vil du så arbejde med som det første?

»Så skal det handle om bæredygtighed. Jeg bliver stolt af Horsens, når jeg kører på genbrugsstationen og kan sortere i cirka 58 fraktioner. Men hvor er bæredygtigheden i vores hverdag? Kunne man indføre en kødfri dag i kommunens institutioner?«

»Der er vi måske ikke helt endnu. Det er svært lige at komme med det helt konkrete forslag, men jeg kunne godt tænke mig, at det blev nemmere at handle bæredygtigt i sin hverdag.«

Du kan læse hele Mig & Horsens-interviewet med Jeppe Vind på søndag. Du kan kontakte redaktionen på jphorsens@jplokal.dk. Hvis du har fået tilsendt dette nyhedsbrev, kan du selv tilmelde dig her.