JP Horsens 06/10/2021

Banedanmark opfører en ny togbro i Hatting, men projektet er forsinket, og for Karina Mortensen betyder det, at hun er stoppet med at køre til Horsens for at handle ind. Samtidig satser en ægproducent på at lave hønsemøg om til strøm. Og så er der lange udsigter til en afgørelse i en omfattende sag om påstået millionsvindel og mulig forurening af Horsens Fjord.

Dagens udvalgte: Månedlang vejlukning har fået Karina Mortensen til at droppe sine indkøb i Horsens: »Det er vores nerve ind til byen«

Karina Mortensen er frustreret over, at det ifølge hende er svært at blive klog på udviklingen i opførelsen af den nye togbro. Foto: Privatfoto

Karina Mortensen har i mere end et år været nødt til at tage en længere omvej, hvis hun skal ind til centrum i Horsens, hvor hendes børn går i skole. Et omfattende og langstrakt byggeri af en ny togbro i Hatting har spærret den vej af, som hun plejer at bruge. Og nu er udsigterne til en genåbning af vejen igen udskudt.

»Jeg handler ikke ind i Horsens længere. Jeg gider simpelthen ikke mere på grund af det her. Vi skal ad andre veje, og det tager en allerpokkers lang tid. Så vi handler i Tørring nu,« siger Karina Mortensen.

For anden gang siden juni er opførelsen af den nye togbro ved Hattingvej nemlig blevet forsinket. Det er problemer med gamle rørledninger, der besværliggør arbejdet, og dermed ser det ud til, at projektet, der skulle have taget 11 måneder at gennemføre, i stedet vil tage over halvandet år.

»Vi har naturligvis forståelse for de borgere, som vil opleve gener i forbindelse med forlængelsen af projektet,« lyder det fra Lars Blædel Riemann, der er områdechef for Spor- og Broprojekter hos Banedanmark.

Kort overblik: Svindelsag om mulig forurening trækker ud, keramiker jagter millionerstatning, fodboldspiller erklæret kræftfri.

Anders Østergaard Pedersen er tiltalt for 31 anklagepunkter i en opsigtsvækkende retssag om påstået millionsvindel og massiv forurening af vandet i Horsens Fjord. Han nægter sig skyldig. Sagen blev tidligere i år udskudt, da en stribe ringbind pludseligt forsvandt, og nu ser det ud til, at sagen først bliver afgjort næste år.

Horsens-keramikeren Kasper Würtz har i årevis anklaget den kendte ernæringsekspert Christian Bitz for at kopiere flere af hans keramikprodukter. Efter et retsligt opgør jagter Kasper Würtz nu en tocifret millionerstatning.

AC Horsens-spilleren Jonas Thorsen blev i juli ramt af kræft for anden gang på kort tid. Nu er den 31-årige midtbanespiller blevet raskmeldt og erklæret kræftfri.

Lilli Gyldenkildes Torv har været gennem noget af et stormvejr siden opførelsen og er bl.a. blevet kåret til »Danmarks grimmeste byggeri.« Men for 44-årige Tessa Kjærhus Sørensen er det et skønt sted at bo.

Det skal du også vide: Ægproducent vil lave hønselort om til strøm

Lars Bojsen fra Springkilde Æg foran det nye pyrolyseanlæg. Foto: Mette Kjær

Det er ikke svært at finde modstandere af buræg. Men Lars Bojsen fra Springkilde Æg nær Horsens har over 150.000 burhøns på sin gård, og nu vil han gøre sin bedrift mere bæredygtig.

Han har fået udviklet et anlæg, som skal lave hønsemøget om til strøm, og efter fem års udvikling kan han i denne uge for første gang tænde for sit nye anlæg. Ganske forsimplet tørrer anlægget først hønsemøget og derpå laver gas, inden der til sidst bliver lavet strøm ud af efterladenskaberne og varmen fra hønsene direkte på gården.

»Vi har 150.000 høns, som hver dag producerer 16 tons hønsemøg,« siger Lars Bojsen.

Vi holder øje med: Byggeriet af havnebadet står stille

Havnebadets opførelse har længe været helt i stilstand. Foto: Mette Kjær

I flere måneder har der været helt stille ved byggeriet af det nye havnebad i Horsens, som Casa-rigmanden Michael Mortensens selskab Havnetrekanten A/S har skudt ca. 10 mio. kr. efter.

Projektet skulle have stået færdig tidligere i år, men er flere gange blevet udskudt, og det har fået Venstre-politikeren Jesper Korshøj til at kræve en redegørelse om sagen fra borgmester Peter Sørensen (S).

Redegørelsen er nu klar, og her fremgår det, at bygherren bag projektet, Casa Group, som ejer Havnetrekanten A/S, i denne uge skal holde et møde med Horsens Kommune om det langstrakte projekt.





