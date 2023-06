Samlet set betyder det, at man i Viborg Kommune tilfører 96 mio. kr. mindre end landsgennemsnittet. 96 mio. kr. årligt er rigtigt mange penge. Hvis der tilmed gennemføres besparelser som bebudet, bliver vi som skolebestyrelser blot endnu mere bekymrede for, om vores skoleledelser fremover kan få budgetterne til at hænge sammen, vel at mærke uden at det bliver på bekostning af kvaliteten i vores børns skolegang.

Allerede nu oplever man på flere skoler, at økonomien er så stram, at det for eksempel har konsekvenser for elevernes mulighed for at få den nødvendige støtte i undervisningen og lærernes muligheder for at have tid og rum til opmærksomhed på både det enkelte barn og klassefællesskabet.

Vi frygter, at disse forhold er medvirkende til den stigende mistrivsel blandt vores børn og unge. Det kræver ressourcer at sætte ind med forebyggende indsatser for vores børn, men det er langt dyrere at lade mistrivslen udvikle sig. Både for de enkelte børn og familier, for folkeskolen og for samfundet.

Hver gang vi taber et barn på gulvet, har det store konsekvenser - både menneskeligt og samfundsøkonomisk. Lad os samles om vores folkeskoler, investere de nødvendige resurser og i fællesskab skabe det skolevæsen, vores børn fortjener.