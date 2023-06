Kæmpe ros efter en fantastisk sæson: Faktisk er der kun to ridser i lakken

En enestående sæson – måske den bedste nogensinde i klubbens mangeårige historie.

Jamen, smed Viborg FF ikke bronzemedaljerne? Og tabte de ikke kampen om en plads i europæisk fodbold – og så endda til ærkefjenderne fra FC Midtjylland?

Jo og jo.

Alligevel tøver jeg ikke med at kalde klubbens sæson for enestående, og alle i og omkring klubben skal have kæmpe ros for arbejdet.

Jeg er bevidst om, at dette ikke er den første fjerdeplads i historien, men set i lyset af klubbens lave budget i forhold til modstanderne samt det modige, seværdige og modne udtryk spillemæssigt, så var sæsonen 2022/23 i min verden tæt på topkarakter.