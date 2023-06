Læserbrev til borgmesteren: »Nu har RIGTIG mange borgere i Bjerringbro behov for, at du viser dig som en god leder« 

Om det så bliver en ny central skole, begge matrikler eller en ny skole på Vestre Ringvej eller Koldskær må en dialog og en detaljeret analyse konkludere - alle modeller fortjener at blive belyst.

Situationens alvor er ganske enkel for stor til at haste og gamble en beslutning igennem, bare fordi det er nemt, hurtigt og arbejdstungt at belyse alle mulighederne, men Bjerringbros fremtid fortjener den bedste løsning.

Dette er en markant beslutning for rigtig mange børnefamilier og borgere i Bjerringbro, som fortjener at blive hørt og involveret.

Du har tidligere bevist med stor succes, at du kan samarbejdets kunst og nu har RIGTIG mange borgere i Bjerringbro behov for, at du viser dig som en god leder og får planlagt den fremtidige skoleplan for Bjerringbro til gavn for specialklasserne, eleverne, forældrene, lærerne, skoleledelsen, husejere og ikke mindst os andre almindelige, ældre borgere i Bjerringbro.