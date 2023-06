Læserbrev: Pædagogerne svarer borgmesteren igen

Vi håber og tror på, at I har modet til at turde det anderledes. For vi må simpelthen ikke overse at førnævnte vigtige viden, skal der tages højde for - dét ved vi pædagoger. Det ved vi på grund af vores høje faglighed. Så derfor kære borgmester og kære folkevalgte politikere i Børne- og Ungdomsudvalget – stil krav til os pædagoger. Vi ønsker vitterligt, at I tør! Vi tør nemlig godt. Vi mangler hverken viljen eller fagligheden til at turde at være en af de afgørende aktører i de små børns liv.

Vi i PPL – Ressourcekorpset tør godt gå forrest, ved siden af og bagved, sammen med vores pædagog kollegaer i dagtilbuddene. Det ved vi, at pædagogerne i jeres dagtilbud også godt tør at lade os gøre – de tør tage imod den råd og vejledning, som de selv ansøger om.

De går hver dag på job for at imødekomme de vigtige udviklingsøjeblikke med kommunens yngste borgere – de tør at bruge legen som deres vigtigste base for netop dette. Vi håber og beder til, at I i Børne- og Ungdomsudvalget har modet til to ting: Modet til at turde forklare børnenes borgmester, at I ønsker og forstår vigtigheden af de udviklende øjeblikke, som er altafgørende for børnenes videre færden – ikke kun i barndommens land, men gennem hele deres livsrejse.

Modet til at holde fast og turde gå forrest; at være det gode eksempel for resten af landets kommuner og ikke mindst for jeres yngste medborgere.

Vi tør næsten godt at love, at hvis I tør, så vil I fluks ryge ind som nummer 1 på superheltelisten. Og hånden på hjertet; det er da totalt cool og god stil at være en af hverdagens superhelte i den virkelige verden og ikke i en parallel verden.

God arbejdsro til jer; vi er klar over, at håndtering og prioritering af økonomi og kommunale budgetter ikke er legende let og kan være en svær kunst at have med at gøre.