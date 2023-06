Læserbrev: Hvad er en god skole i Bjerringbro?

F.eks. hvordan bevarer man gode klassefællesskaber i nye store klasser? Hvordan sikrer man i forvejen udsatte børn en tryg hverdag i nye relationer og sammenhænge? Hvad vil man gøre for at reducere fravær? Har man en konkret plan for trivsel og mobning, som kan fungere i praksis?

Ja, jeg kan fortsætte, men jeg vil bare gerne have svar på, ”hvad er en god skole i Bjerringbro”? Har man ingen konkrete bud for nuværende, så afslører dette, at lukningen af Egeskovskolen nærmest er en spareøvelse, der måske bekræfter en ”Del og Hersk” politik i byrådet.