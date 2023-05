Læserbrev: »Sæt nedskæring af skolebudget for Bjerringbro på pause«

Skoledebatten har været lang og hård.

I en årelang proces har Viborg kommune udstukket en ”bunden opgave” til kommunens skolebestyrelser om at forvalte et reduceret budget begrundet i faldende elevtal tilsyneladende uden at tage hensyn til, at kommunens egen strategi for Bjerringbro er at arbejde for tilflytning.

Ifølge gældende styringslov skal skolebudgettet følge elevtallet - op og ned. En mekanisme som modvirker kvalitetsledelse - giver potentielt stress ved stigende elevtal og demotivation ved faldende elevtal.

Det er jo fornuftigt at øge skolebudgetter i en periode med stigende elevtal, men når befolknings- og elevtal falder, og kommunen derfor sætter sejl til for at øge tilflytning af børnefamilier, må der kunne skabes forståelse i regering og folketing for, at et skolebudget får pause for nedskæring, så skolelukninger kan udsættes, mens tilflytningsprocessen får fart.

Derfor, borgmester Ulrik Wilbek og Viborg Byråd: sæt nedskæring af skolebudget for Bjerringbro på pause, mens den bedste placering for en central folkeskole i Bjerringbro findes i en åben proces med borgerinddragelse.

Med de bedste hilsner fra en borger i Bjerringbro