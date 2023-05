Læserbrev: »Hvorfor skulle Viborg Kommune ikke være bedre end de andre?«

Andre veje at gå

Hvorfor skal vi bare være gennemsnitlige? Hvorfor skulle Viborg Kommune ikke være bedre end de andre? Jeg er sikker på, at det vil lokke nye borgere til vores kommune, at vi har dagtilbud af høj kvalitet.

Borgmesteren bruger i Viborg Stifts Folkeblad 24. maj rekruttering og manglen på pædagoger som en undskyldning for, hvorfor Viborg Kommune kan overveje at sænke pædagogandelen. Men blev vi kendt som kommunen, som har de gode rammer, og hvor vi prioriterer høj faglighed, så tror jeg ikke på, at rekruttering vil blive en udfordring, så vil Viborg Kommune blive en attraktiv arbejdsplads for pædagogerne.

Der ville lyde et ramaskrig, hvis Børne- og Ungdomsudvalget satte et maximum for, hvor mange lærere skolerne i gennemsnit måtte ansætte. Det giver ikke mening, lige så lidt mening, som det giver at fastsætte et max for, hvor mange pædagoger, vi skal have ansat i kommunen.

Jeg kan garantere for, at SF ikke går med i en aftale, hvor det besluttes at sænke pædagogandelen. Der er andre veje at gå, og dem vil SF foreslå til udvalget 7. juni.