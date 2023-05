Læserbrev: Bjerringbro Skole - en Aarhushistorie, der forhåbentlig ikke bliver til virkelighed

Desværre er det gået så galt, så nogen Bjerringbro-borgere har meldt sig ud af debatten for ikke at blive alt for deprimerede over at have købt eller bygget hus 2-4 km. væk fra, hvor politikkerne mener, der skal være en skole i fremtiden.

Økonomi:

Politik handler åbenbart mere om økonomi end om samfundssind, så lad os starte her.

De sidste nye tal viser, at man kan spare 1,7-2,2 mio. mere ved at samle de to skoler på en skole, hvor man dog efterlader A-klasserne på Egeskovskolen og flytter specialklasserne ud af byen.