Læserbrev: »Vores børn bliver taget som gidsler i et økonomisk spin«

Men der stopper vores begejstring også, for vi er dybt bekymrende for vores børns fremtid og dig som står i front i ”systemet”. Vi håber på, at ovenstående beslutning vil gøre det nemmere for dig at iværksætte tiltag og sætte ind med den nødvendige specialiserede hjælp, som vi oplever du har kæmpet for.

Men en beslutning om at fyre 10 af dine kollegaer i familieafdelingen, gør os bekymrede for at det pga. den øgede arbejdsbyrde, ikke vil være muligt at sætte ind i rette tid, til trods for at der er evidens for, at der med en tidlig indsats, er en socioøkonomisk gevinst at hente, da der senere i livet vil være et mindre behov for støtte.Lægeforeningen skriver i en nylig rapport, hvor man har konkluderet at udredningsretten ikke blev overholdt for næsten 3.800 børn og unge i 2022 alene, hvilket svarer til i 61% af forløbene i børne- og ungdomspsykiatrien. Her skriver man:

Det kan have alvorlige konsekvenser, hvis børn og unge ikke bliver udredt i rette tid. Selv få måneders ekstra ventetid kan give en svær forværring af et psykisk sygdomsforløb foruden, at det indvirker negativt på barnet eller den unges mulighed for at følge skole eller uddannelse og indgå i sociale fællesskaber. En undersøgelse fra VIVE1 viser, at hurtig udredning kan give et bedre og kortede forløb og kan give en samfundsøkonomisk besparelse. Det skyldes, at en stor del af de patienter, der henvises tidligt, bliver hurtigere udredt og behandlet, og derfor har et lavere forbrug af ydelser i den regionale psykiatri såvel som almen praksis og speciallægepraksis.

Vores børn er altså værd at investere i, og de skal have hjælp i tide! Men det koster noget at opnå noget!

Vi har aldrig været i tvivl om, at du gør dit bedste, men vi er bekymrede for dig. Vi ser, hvor travlt du har, og vi ved at du skal nå rigtig meget i løbet af en arbejdsdag. Vi anerkender at du nok også har for meget at se til, hvilket vi som forældre af og til mærker konsekvenserne af i form af glemte aftaler og andre fejl.

Arbejdspresset er for stort, og det er en skam og ikke mindst dyrt, både menneskeligt og personligt, ikke kun for vores familie, eller samfundet som betaler regningen, men også for dig personligt. Vi ved at det tærer på dig, og vi er ikke i tvivl om, at det er en medvirkende årsag til, at vi ofte oplever, at du og så mange af dine kollegaer i perioder har brug for at blive sygemeldt.

Socialrådgiverforeningen anbefaler vejledende at en fuldtidsansat socialrådgiver, som arbejder med handicapområdet, et vejledende sagsantal på ca. 30 sager. Virkeligheden er desværre meget anderledes. En undersøgelse foretaget af Dansk Socialrådgiverforening i 2020, viser at sagsbehandlerne på børnehandicap-området har flere sager end sagsbehandlerne på området for udsatte børn og 60% af de adspurgte har et langt højere sagsantal end anbefalingen. Hvilket forklarer hvorfor du er så presset i dit arbejde.

Antallet af sagsbehandlere i familieafdelingen reduceres med den førnævnte beslutning nu til 55 ansatte. Dvs. at de tilbageværende i snit kommer til at sidde med ca. 40 sager hver, hvilket langt overstiger anbefalingerne fra Socialrådgiverforeningen. Samtidig er det nu blevet besluttet, kun at behandle sager af høj kompleksitet, hvilket gør arbejdet langt mere omfattende og ressourcekrævende, og det nu med færre hænder til at løfte opgaven. Man kan kun tænke, at du må sidde med en følelse af at være blevet svigtet af dit bagland og med en frygt for at svigte os familier og ikke mindst vores børn, som det hele jo handler om.

Hvad med de familier, som nu ikke kan få hjælp? Det, er det ikke længere dit ansvar at tænke på, den opgave har man tillid til at man i stedet kan løfte ude på skolerne. Selvom det måske fortsat vil få muligt at få sparring i familieafdelingen, så skal man lægger man i højere grad ansvaret over på skolerne, hvor man nu skal finde flere kræfter til at iværksætte og implementere de nødvendige tiltag. Vi har også tillid til de voksne, som i forvejen dagligt kæmper utrætteligt, for at skabe gode og understøttende læringsmiljøer for vores børn. Men det bliver en ressource-tung opgave, og der følger ikke flere penge med, tværtimod skal der nu spares.

For grundet en kronisk underfinansieret familieafdeling, som i starten af det nye år allerede havde overskredet sit budget, er der nu overført 7.500.000 kr. hertil fra skolernes budget. Skoleområdet var i forvejen presset og med færre hænder i jeres afdeling, hvor henter skolerne hjælp, hvis ikke her?

PPR ville nogen måske svare, men de må i forvejen selektere kraftigt i opgaverne og er ressourcemæssigt presset til smertegrænsen og fokuserer primært på de elever som er i tydelig mistrivsel, ja direkte forpinthed både i skolen og hjem. Vi frygter for uoverskuelige konsekvenser for vores børn.

Vi frygter for, at de ikke at få den rette hjælp i tide, og at det resulterer i en selvforstærkende, nedadgående spiral, inden det bliver så komplekst, at det igen bliver dit ansvar. Men med færre kollegaer og færre ressourcer at gøre godt med, vil du unægtelig få sværere ved at gøre et godt og for dig også tilfredsstillende stykke arbejde.

De nye budgetforhandlinger for 2024 venter lige om hjørnet. Vi ved godt alle sammen, at økonomien skal hænge sammen, men lige nu bliver vores børn taget som gidsler i et økonomisk spin.

Derfor håber vi, at der sidder en politiker og læser med i vores bekymringsbrev til dig og at vedkommende har lyst til, sammen med sine kollegaer i byrådet, at stå i front og tage ansvar og finde langsigtede og holdbare løsninger for vores børn og deres fremtid.

Pas på dig selv kære sagsbehandler.