Læserbrev: »Heldigvis oplever jeg politikerne i Viborg Kommune som klogere end Christiansborg«

For det førte kan det naturligvis undre mig, at noget så vigtigt som en stresspolitik skal lanceres med en ordentlig omgang jobcenterbashing. Det er ikke os, der gør folk syge i første omgang. Vi skal skydes i skoen, at vi sender folk ude at løbe på brækkede ben. Fremover skal det være sådan, at stresssygemeldte kun skal have kontakt til jobcentrene, hvis de selv ønsker det, og det skal politikerne så nok sørge for, at ingen skulle få ønske om med deres retorik om jobcentrene.

Det er et generelt problem, at der ikke findes en fælles strategi eller indsats for behandling af stress. Alt efter hvilken praktiserende læge, du har, så kan du få meget forskellige anbefalinger.