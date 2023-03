Læserbrev: Borgerinddragelse og demokrati lever i Viborg Kommune

Nu skal man ikke tage fejl af, at selv om man ikke bor i Viborg By, kan man sagtens have stor veneration for den historiske bymidte og for hvad Viborg i det hele taget indeholder af centrale funktioner for hele kommunen.

Dermed handler det for os byrådsmedlemmer netop om, at søge informationer, tage kontakter til lokale borgere, holde borgermøder osv., for at få tilstrækkelig viden, inden vi træffer beslutninger på et område, som vi ikke nødvendigvis har helt inde på kroppen til daglig.

850 mødte op

Så kan man mene, at det ikke lykkes i tilstrækkelig stor grad, men i løbet af blot det seneste år, har byrådet arbejdet med borgerinddragelse på flere forskellige måder.

På de større projekter sker inddragelsen allerede i idéfasen, som f.eks. vedrørende energiparken ved Tjele, der for tiden er i høring og hvor over 300 borgere mødte op til borgermødet i Tjelecentret.