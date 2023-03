Læserbrev: Mit socialdemokratiske hjerte bløder – men..

Som socialdemokrat er det vigtigt at være åben og villig til at tale politik. Det kan være en udfordring, især i en tid hvor politisk polarisering er stærk og hvor der ofte er en tendens til at angribe og kritisere andres synspunkter, i stedet for at lytte og forsøge at forstå dem.

Når man taler politik som socialdemokrat, er det vigtigt at huske på, at man taler om emner, der berører alle i samfundet. Det betyder, at man skal tale til alle borgere, uanset deres baggrund eller politiske overbevisning. Det betyder også, at man skal være åben for at høre andres synspunkter og tage dem i betragtning, selvom man ikke altid er enige.