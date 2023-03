Læserbrev: Demokratiet er stendødt i Viborg Kommune

Besluttet i lukket kreds

Jo vist, der afholdes borgermøder, hvor det er muligt at blive orienteret om nye projekter og komme med forslag til ændringer, men fremlagte planer erreelt besluttet i en lukket kreds, som ikke interesserer sig for byens kulturarv og miljøer i nærområder. Erfaringsmæssigt har borgerne ingen succes med høringssvar og ændringsforslag, da de arrogant bliver negligeret af forvaltningen.

Det er på ingen måde acceptabelt, at de demokratiske rettigheder tilsidesættes, og det er helt utilfredsstillende at borgerne bliver marginaliseret og umyndiggjort i beslutningsprocesser, som gør borgere til marionetfigurer.

Så den demokratiske borgerinddragelse er nu en saga blot og ikke eksisterende, men erstattet af en magtfuld direktion og borgmester, som i detaljer udsteder dekreter til byrådet, forvaltninger og borgere.

Desværre har topstyringen forplantet sig til institutioner og organisationer med tætte relationer til borgerne, og mange har mistet deres selvstændighed som herrer i eget hus og mulighed for at realisere deres værdi-grundlag.

Mur af tavse politikere

Så hvad handler det egentlig om?

Er der et reelt samarbejde med borgerne om en kreativ, professionel og faglig udviklingsplan for midtbyen? - nej langt fra!

Udvalgene og forvaltninger har frit slag, og det er klart, at de har fravalg borgerne og en demokratisk løsning, som ellers kunne bidrage til et positivt fællesskab, men i stedet har valgt en autoritær holdning for at holde borgerne ude og i lukkede kredse køre deres eget løb?

Det er utroligt, at 2-300 borgeres synspunkter ikke kan trænge igennem en mur af tavse politikere og embedsværket, som lukker øjnene for input fra virkeligheden. Tavsheden er markant og kendetegnet ved at kommunen, politiske udvalg, forvaltninger og politikere ikke besvarer henvendelser fra borgere - hvilket er ekstrem dårlig forvaltningsskik.

Det virker som om, at byrådet lever i en glaskuppel uden kontakt til virkeligheden og at et flertal fuldstændig har mistet dømmekraften og solgt demokratiet til en magtfuld elite og netværk.

Synlig borgerpolitik - tak

Det er ikke holdbart, at rådhuset træffer beslutninger hen over hovederne på de borgere, som kender og bor i byen og oplever en hverdag, der markant afviger fra rådhusets forestilling om hvordan livet leves i midtbyen.

Der er kreative og engagerede borgere, som har den konkrete viden og nærhedsførelse, der er nødvendig for at få bylivet til at gro - i modsætning til rådhuset, hvor et flertal bor langt fra centrum.

Vi vil kraftig opfordre Byrådet til et reelt samarbejde med borgerne om en opdatering af Søren Pape Poulsens udmærkede Borgerinddragelsespolitik og forankre en mærkbar og synlig borgerpolitik i kommunen