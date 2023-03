Viborg-legende stikker til klubben: »Man kan godt være lidt frisk i spyttet«

Det vil dog være en sensation, hvis Viborg FF får medalje. Hvis man kigger fra starten af sæsonen havde man ikke troet, at klubben skulle have en stor chance for det. Det vil være en kæmpe bedrift og løfte klubben yderligere. Klubben har taget meget store skridt de seneste sæsoner. Dette kan blive prikken over i’et.

Jeg synes ikke, det er at lægge unødigt pres på Viborg FF. Det er der alligevel i de enkelte kampe. Spillerne kan spille frit nu. Jeg tror ikke, at nogen vil blive tynget af en målsætning om at vinde medalje, men hvis de gør, skal de lære at håndtere det. De skal lære mentalt, at man kan lægge lidt pres på.

Ender man så med at blive nummer fire, fem eller seks, er det slet ikke en skuffelse. Man har allerede nu præsteret langt over, hvad folk havde forventet inden sæsonen. Man skal huske på, at klubben har et af ligaens mindste budgetter.

Når alt dette er sagt, har jeg kun ét budskab tilbage.

Jeg er sikker på, at Viborg får en medalje. Nu må Viborg FF komme lidt ud af komfortzonen og selv melde disse ambitioner ud.