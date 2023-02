Læserbrev: S vil helst spare på ledelse og centrale konti

Den aftale indskrænker de øvrige udvalgs egne muligheder for at omfordele anlægskroner, hvis den fastholdes i hele processen frem til budgetforhandlingerne.

Vi gjorde på udvalgsmødet opmærksom på, at det måske ikke kunne lykkes at finde en løsning i regi af B&U, men at tallene så var klar til byrådets budgetforhandlinger om et halvt års tid.

Hvorfor går formanden på tv?

For socialdemokratiet er det vigtigt, at vi ved, hvad det er vi træffer beslutning om.

Indtil videre er vi ikke præsenteret for økonomiske beregninger, kapacitet og belægningsgrad. Vi vil som politikere kun træffe beslutninger på et oplyst grundlag.

Derfor har vi medvirket i en beslutning om, at udvalget skal have et sparekatalog. Det er bestemt ikke ens betydende med, at dette katalog gennemføres og at S medvirker til lukninger af daginstitutioner.