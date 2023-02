Læserbrev: Grund til glæde og eftertænksomhed

Stort tillykke skal lyde herfra til ledelse og medarbejdere.

Samtidig er det værd at bemærke – og glædes over – at Regionshospitalet Silkeborg i kategorien Danmarks Bedste Mindre Hospital bliver nummer to – og at hospitalet vinder en delpris (Diagnostisk Center).

Også anerkendelse og et tillykke til ledelse og medarbejdere på Regionshospitalet Silkeborg.

Og endelig skal vi ikke glemme, at Aarhus Universitetshospital er kåret som Bedste Hospital 2023.

Det er fantastisk flot – og stort tillykke igen.