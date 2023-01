Læserbrev: Her er en alternativ placering af parkeringshuset

Tak til Eva Bendix og Karin Gaardsted for deres læserbrev i Viborg Stifts Folkeblad den 25.1. Heri skriver de, at det er rystende at iagttage den ligegyldighed, som et borgerligt flertal i Teknisk Udvalg udviser over for det uerstattelige historiske område, hvor man nu har planer om at bygge et stort parkeringshus.

Vi er helt enige. Det er ufatteligt, at man overhovedet kan overveje at placere et parkeringshus på, med forvaltningens ord: ”et af de centrale områder i Danmarks historie med flere ældre bygninger, der har en helt særlig placering i både Viborgs og landets fortid.”