Læserbrev: »Kørsel af varebiler over 3500 kg i den indre midtby bør begrænses«

I forvaltningens forslag mangler der en løsning for de alvorlige miljømæssige konsekvenser. Støj fra biler frembringer et højt niveau med svingninger mellem tætbebyggede ejendomme, og udledning af bilos og farlige partikler er skadeligt for alle, som opholder sig i midtbyen. Det er tankevækkende, at restaurantgæster ved udeservering kan nyde støj, indånde os og blande menuen med farlige partikler.

Belægningen er vigtigt og skal gennemtænkes med hensyn til støj og bløde trafikanters sikkerhed. Også fodgængere skal sikres, når de skal passere gaderne og opholde sig på fortovene. Brede og renoverede fortove i begge sider er nødvendige, så handicappede og børnefamilier kan passere trappeforløb og andre hindringer.

Strækningen mellem Kompagnistræde og Sct Mogens Gade er smal og ensrettet mod øst og med gennemkørsel forbudt fra øst mod byen. Gående og cyklister fra begge sider deler fortove, men hindres af, at Restaurant Ly okkuperer fortovet med borde og stole til udeservering. Det er et problem for cyklister på vej ind og ud af byen, men også handicappede og folk med barnevogn tvinges ud på kørebanen med risiko for påkørsel. Her skal findes en permanent løsning!

Turisternes første møde med byen

Det æstetiske har stor betydning for præsentationen af byens udvikling af området, så det er ikke ligegyldigt, hvordan midtbyens arkitektur udformes. Sct. Mathias Gade er ofte turisternes første møde med byen og byens image, så her er en enestående mulighed for at gøre en arkitektonisk forskel i midtbyens gadeforløb. Det grønne skal være et gennemgående tema for udsmykningen af midtbyen.

Et æstetisk og arkitektonisk gadeforløb animerer ejerkredsene til at istandsætte og vedligeholde bygninger, så de fremstår indbydende for bosætning og erhvervsudlejning.

Vi opfordrer Byrådet til at planlægge en helhedsløsning for trafik- og miljøforhold i midtbyen. Det skal ikke lade sig friste til en hurtig gentagelse af det fejlslagne forsøg.

Det er uheldigt, at ingen medlemmer af Teknisk Udvalg bor i Viborg, men vi håber, de vil sætte sig grundigt ind i vores bekymringer om midtbyens tilstand, hæve ambitionsniveauet og med en professionel sagsbehandling vil løse problemerne i et tæt samarbejde med borgerne om en holdbar og langsigtet løsning. Det vil spare mange for endnu en dårlig oplevelse.

Byrådet har tidligere besluttet, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe med repræsenter fra Viborg Handel, kommunen og borgere, men hvorfor forvaltningen afviser et samarbejde, vil byrådet ikke svare på!

Derfor vil vi gerne invitere parterne, Viborg Domkirke og Viborg Ingeniørerne, til et uformelt møde og drøfte situationen, rydde misforståelser af vejen og tale om mulighederne for et konstruktivt samarbejde om midtbyen fremtid.

Vi slutter med et citat af Steffen Gulmann, tidligere adjungeret professor på Copenhagen Business School:

»I de seneste år er borgerinddragelse blevet en del af planlægningsprocessen. Ordet alene siger, at det er borgerne, der inddrages i noget, som andre bestemmer, sådan er spilleregler i den demokratiske proces. Der er imidlertid mere kreativitet og viden uden for kommunernes mure end indenfor hos politikere og embedsmænd, så det er naturligt at finde inspiration hos den eksterne talentmasse, som kender, og som bruger alle byens kroge. I mange kommuner bor de, der har ansvar for byens planlægning, langt væk fra byen, så de kan savne den konkrete viden og nærhedsfølelse, som er nødvendig for at kunne læse byen og kunne se, hvordan bylivet skal gro - det kan de engagerede borgere inspirere til.«

Vi ser frem til at Viborg Kommune har samme interesse i at skabe de optimale trafik- og miljøforhold i midtbyen som borgerne og ser frem til et reelt samarbejde om løsningsmodeller, der kan bidrage til udvikling af den gamle bydel og latinerkvarteret?