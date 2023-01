Udsigten til at der permanent ikke skal være flyafgange fra Karup til København er en regulær katastrofe for animationsmiljøet i Viborg. Ikke mindst hvis man ønsker nogen form for vækst.

De af os, der arbejder med finansiering af projekter, producerne og producenterne, har et meget konkret behov for at kunne møde op i København med kort varsel for at deltage i pitch-møder, præsentationer, produktionsmøder og forhandlinger af nye kontrakter.

Forsvinder den mulighed er der en overhængende fare for, at hele den professionelle del af animationsmiljøet i Viborg decideret kollapser og forsvinder. Og som familiefar er muligheden for at kunne komme hjem til sin familie endnu vigtigere.

De sidste år har allerede været en stor prøvelse med ekstra hotelovernatninger i København, flyvere til Aalborg og Billund med efterfølgende lange taxa-ture. Udover afsavnet er det dyrt og uholdbart.