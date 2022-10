Fast Track for autorisation af udenlandske sygeplejersker. Der er især mangel på anæstesi-, akut- og intensivsygeplejersker. I praksis betyder det, at de udenlandske sygeplejersker hurtigere kan komme i gang med at arbejde.

Afskaffelse af modregningen i efterløn.

Lettere for studerende at tage pause fra studiet for at give en hånd med. Vi vil sammen med regionerne se på, hvordan vi kan skabe bedre muligheder for, at stude rende på f.eks. sygeplejerskeuddannelsen, lægeuddannelsen eller specialuddannelserne for sygeplejersker kan vælge at forlænge deres praktik på sygehusene, så de kan hjælpe til at få nedbragt ventelisterne.

Mulighed for at udskyde opgaver som ikke handler om behandling af patienterne.