Debat: Flere gode leveår fra vugge til grav

Børn og børnebørn har heller ikke tid til at hjælpe eller besøge dig, for de har travlt med samme løb mod afgrunden, som du har set accelerere gennem din levetid.

Virkeligheden kalder, og vi har behov for at se på, hvad der er vigtigst i vores offentlige sektor og i vores samfund.

Vi har brug for, at der gøres plads til flere gode år for alle mennesker - både dem, der har et behov i form af hjælp, pleje og behandling, men også for vores børn, der har brug for at blomstre og udvikle sig.

Vi har brug for varme hænder, men vi har også brug for, at familier i dag kan få lidt mere luft og finde de rette balancer i hverdagen hver især.

Erhvervsuddannelserne er stadig ikke ligeså attraktive som de akademiske, og vores unge mennesker lærer stadig, at der er ’dem, som vælger det ene’ og ’dem, som vælger det andet’. At der er forskel på folk afhængigt af deres arbejde.

Der er brug for at stå sammen frem for at splitte. For at respektere ’de andres’ valg ligeså meget som vore egne.

Der er behov for store reformer, og det kræver, at vi har mod til at bygge bro mellem politik og virkelighed.

Jeg tror ikke, at det gøres ved, at politikere smider om sig med smarte one-liners om uddannelsesvalg, men jeg tror, at det kan gøres ved, at vi søger viden direkte fra sosu-assistenten, bliver klogere på behovet i ældreplejen, får set på tjenestemandsreformen, sætter skolerne fri og forsøger at skabe plads til et mere fleksibelt arbejdsliv, hvor der også er plads til familieliv.

Det skal være slut med hastelovgivning og symbolpolitik, for det er tid til en ny start og investering i det, der binder os sammen, så alle kan leve flere gode år – også det barn der kommer til verden i morgen.