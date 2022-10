Det hænger sammen. For et bedre arbejdsmiljø kræver mindst, at alle normerede stillinger er besat – og det er de ikke i dag.

Derfor bruges mange vikarer. Deres timeløn er højere end de fastansatte. Derfor mener jeg, det er bedre at hæve lønnen direkte.

Vi ved, at der er mange ubesatte stillinger som anæstesisygeplejersker på hospitalerne. Derfor stiger ventelisterne. Og lægerne står klar – men fordi der mangler personale til at bedøve og hjælpe omkring operationerne, stiger ventelisterne.

Lad os derfor tilbyde 5.000 kr. mere i løn pr. måned i de næste to år for at fastholde og rekruttere anæstesisygeplejersker. Så må vi se, om det virker.