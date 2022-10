Debat: Hvor er den grønne erhvervspolitik?

Bygge flere katedraler?

Der er et udsagn i ledelseslitteraturen, som beretter, at medarbejderen, der sidder foran en katedral og slår sten til bygningen, gerne må sige, ’jeg er med til at bygge en katedral’, fremfor at sige, ’jeg slår sten’. Det, der slår mig ved det udsagn, er, at man ikke kan være med til at bygge en katedral, før nogen igangsætter arbejdet.

Tænk, hvis vi igen i Danmark havde modet til at bygge flere katedraler? Det grønne erhvervseventyr kunne være netop dette. Jeg tror, at mennesker, der går ind i den grønne omstilling med virksomhedsdrift for øje, ligeså vel ønsker at se sig selv som medskaber af store forandringer for vores alles ve og vel.

Christiansborg skal være meget bedre til at sætte skub på den grønne omstilling i dansk erhvervsliv, og det betyder blandt andet at få lavet lovgivningen om på de områder, hvor det bliver en for stor hæmsko for den grønne udvikling og omstilling.