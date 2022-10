Ugentlig vejning - nej tak

Det betyder, at der massivt kommer til at mangle uddannet personale, og det sammenholdt med, at vores ældre (heldigvis) – bliver ældre og ældre – så der ligger en kæmpe velfærdsudfordring her!

Området skal gøres langt mere attraktivt, så unge vælger ”omsorgsbranchen” som en uddannelsesvej. Det skal være muligt for alle elever at bruge ”den åbne skole” til en ugentlig dag i praksis. Eks. at man kan komme ud og arbejde på ældre- og sundhedsområdet eller inden for forskellige andre erhverv. For at sikre større søgning til både SOSU-uddannelserne, sygeplejerskeuddannelsen, pædagoguddannelsen, erhvervsuddannelserne.

Derudover må der gøres op med ”skøre” regler. Dokumentationscirkusset er gået over gevind. Lad mig give et eksempel: Giver det mening med en ugentlig vejning for et menneske på 87 år? Altså for at skulle sikres Den ”helt rigtige kost”? Nej, tak. Når jeg bliver 87 år, så vil jeg have lov til at vælge dansk bøf seks dage i træk, hvis det er min lyst til den tid.

Afskaf 50% af reglerne

Min pointe er, at vi er nødt til at stoppe med ting, som ligger ud over sund fornuft. Den ældre skal understøttes i at træffe alle de valg, som giver den bedste livskvalitet. Ældreområdet skal frisættes, og 50 procent af alle regler skal afskaffes. Det tager tid bag en skærm at dokumentere alt muligt for at ”sikre det ene og det andet”. Den tid skal frigøres til omsorg og nærvær for de ældre.

Der står i arbejdsmiljøloven, at medarbejder ikke må komme til skade på arbejde. Det er et ledelsesansvar. Det ældre må heller ikke udsættes for svigt/omsorgssvigt. Det er også et ledelsesansvar. Længere er den ikke. Der må ”ryddes op i ældreplejen” så fremtiden for alle ældre er tryg på alle landets plejecentre. Det er et politisk ansvar at sikre at ovennævnte sker.

For at gøre det helt klart og tydelig: Forråelsen i ældreplejen er simpelthen ikke et velfærdssamfund værdig!