Debat: Hver 7. barn får en psykiatrisk diagnose - hvis skyld er det?

Sådan tror jeg ikke, at mange unge tænker længere. Det skal være perfekt fra starten af. Det er godt nok en stor mundfuld af krav, de unge skal leve op til, som er erstattet af ”bare at være sig selv”. Der er mange glansbilleder. Mange facader. Mange ungdoms- og voksenliv som fremstilles ”poleret” og uden nuancer. Vores unge er blevet en generation af perfekthedskultur. Hvem er de ansvarlige.

Det er vi voksne sammen med den samfundsstruktur, som vi har skabt, fordi velfærdssamfundet også skulle blive perfekt. Levere resultater, målinger, rette op på dit, dut og dat – og forebygge ”fejl”.

Pres og mistrivsel

Derudover har corona selvfølgelig spillet en stor rolle i forhold til ensomhed og mangel på fællesskaber for vores børn og unge. Nu er der nye bekymringer om krig, og om det kommer tæt på. En stor bekymring for mange børn og unge: Er der penge nok ”derhjemme” til både mad og varmeregninger? – og hvad sker der?

Det er bekymrende, at flere og flere børn og unge giver udtryk for en dårligere trivsel. De føler sig pressede. Hvert syvende barn får i 2022 en psykiatrisk diagnose. Men som tidligere nævnt, så er børn og unges mistrivsel er ikke et individuelt problem – det er et samfundsproblem.

Jeg er overbevist om, at vi skal tage handling nu. Så diverse papirer, regneark og alverdens målinger må vige for leg, forskellighed, interesse, nysgerrighed og nærværende relationer mellem børn og voksne. Jeg føler mig overbevist om, at det er både er en god forebyggelse og en god investering i vores børn, som derefter bliver til unge med mod på fremtiden.