Læserbrev: Sådan skal der skaffes flere elever til mere velfærd

En udfordring er, at der er rigtig mange forbehold/udfordringer på det område ift. den danske model. Men jeg er sikker på, at det er muligt at finde en løsning, når alle parter gerne vil i mål og gøre området mere attraktivt.

Vi har brug for vores fælles velfærd. Når livet kører derud af med vind i håret, villa, vovse og et stort hus på egen matrikel, så kan man måske glemme, at vi alle med et splitsekund kan få brug for vores fælles velfærd.

Hvis sygdom rammer, så kan livet ændres drastisk og dermed også de efterfølgende prioriteter. Det er vigtigt for mig, at alle har lige adgang til behandling/pleje, hvis man rammes af sygdom eller får behov pga. af alder.

Det må aldrig blive størrelsen på pengepungen, der er afgørende for hvilken behandling/omsorg, som man kan få.