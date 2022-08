Læserbrev: Skandaløs arkæologi på bispeborgen Hald

Fundet er naturligvis meddelt Viborg Museum, og jeg har tilbudt at påvise fundamenterne, hvilket kan gøres på en formiddag. Museumschefen Brian Wiborg er afvisende og mener, at fundet er gjort ved ulovlige undersøgelser, som museet kan være dommer over.

Særskilt bro ud til Randershus

Museet mener, at der ikke kan have ligget bygninger på nordspidsen af borgøen grundet vandstanden i søen. Det modbevises bl.a. ved slagtehuset, som i 1600-tallet lå lige udenfor vandporten. Her er der nu en vanddybde på omkring 1 meter. Da slagtehuset fungerede, var der tørt land omkring og ligeledes på nordspidsen af borgøen.