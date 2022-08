Læserbrev: Større virksomheder sender regningen videre til forældrene

Ubehagelige spareforslag kræver andre løsninger

For at skabe det nødvendige råderum til socialområdet og skolebørnene, så kræver det benhård prioritering. Vi kommer til at se på mindre grønthøsterbesparelser og også ganske ubehagelige spareforslag i sparekataloget.

Et forslag går på at forringe omsorgen for de svageste hjemmehjælpsmodtagere i egen bolig samt beboere på plejecentre. Et andet går på at hæve taksterne for SFO og ældremad.

For at undgå besparelser på kernevelfærden er det afgørende, at vi finder flere knapper at skrue på. Fra Socialdemokratiets side er vi åbne overfor andre besparelser og nye indtægter, som kan gå til kernevelfærd.

Vi bør kunne finde betydelige besparelser på konsulenter og administrationen. Jeg ved, der er hårde vilkår for mange faggrupper med borgerkontakt, og her kan vi ikke lade konsulenter og administratorer have det lettere end alle andre faggrupper. Der skal prioriteres alle vegne.