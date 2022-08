Det afhænger også af, om der kommer tilbud ind på nogle af Viborg FF’s mange talentfulde spillere. Og om hvor meget man tør satse på Conference League.

For der er ingen tvivl om, at de europæiske kampe vil tære på en trup, der stadigvæk er forholdsvis urutineret. Det kræver noget ekstra at spille europæisk – det ved alle.

Derfor skal man have en bred trup og enten holde fast i de dygtige spillere et år mere eller erstatte dem med andre, der gnidningsfrit kan tage over.

Det, det hele handler om

Dermed ikke sagt, at man skal passe på med at satse på Conference League. Det er jo det, man spiller fodbold for. At komme ud i Europa på nogle større stadioner i nogle større rammer.

Risikoen for at fejle i ligaen må aldrig blive en undskyldning for ikke at give den hele armen i Europa.

At møde West Ham, som VFF netop har trukket i dag, hvis man kommer forbi B36 Thorshavn, er jo samtidig med til at skabe positiv omtale om klubben og øge værdien på spillerne. På den måde kan man fremover fortsat bygge på det positive momentum.

Tiderne er skiftet, og der er nu fantastisk opbakning omkring klubben – selv efter mange hårde år med økonomiske problemer og spillemæssige udfordringer.

Fodboldfeberen er kommet tilbage Viborg, og det kan man mærke overalt i byen. Den succes under jeg virkelig Viborg FF, som har givet mig rigtig meget som fodboldspiller og endnu mere som menneske. Det vil jeg altid være taknemmelig for.

Læs også vores store portræt af Søren Frederiksen, der blev viet på VFF’s stadion, her.