Læserbrev: At sætte tempoet op for pædagoger og sygeplejersker er ikke en løsning

Vi kommer ikke uden om, at arbejdsvilkår og løn betyder noget for de unges valg af uddannelse. Pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere og lærer er alle en stor del af fundamentet i vores velfærdssamfund. Derfor skal vi gøre noget aktivt for at ændre på situationen. Vores velfærdssamfund har jo brug for at der er uddannede medarbejdere i fremtiden.

Der er brug for, at regeringen, fagbevægelsen og arbejdsgiverne sikrer fremtidens velfærd gennem en ansvarlig løsning på de aktuelle udfordringer inden for velfærdsområderne.