Læserbrev: Skal vi rykke sammen i bussen?

Vi skal sikre lighed i sundhed, et løft af psykiatrien med mere sammenhæng, fokus på færdig behandling i forhold til udskrivelser samt omsorg og værdighed, og sidst men ikke mindst, så er det vigtigt, at Danmark er i balance og at udviklingen også sker i vores område.

Vi skal have et grønt velfærdssamfund. Nogle gange virker det som om, at der er længere fra Christiansborg her over til os i Midt- og Vestjylland, end der er den modsatte vej.

Kæmpe for Viborg og Midtjylland

Jeg vil kæmpe for Viborg og Midt og Vestjylland, og jeg vil gerne vil samarbejde med alle øvrige kandidater fra andre partier. Det vil jeg gøre både før, under og efter folketingsvalget. Vi har på tværs af partierne mange gode, lokale og stærke stemmer.