Læserbrev: Motorvejen er mejslet i porøs sten

Transportordførerne fra Socialdemokratiet, Venstre og Konservative forsikrede i onsdagsavisen, at der ville komme en motorvej forbi Viborg. Det står ”mejslet i sten”, at viborgenserne ikke ville slippe for at få vores landskab ødelagt af en motorvej fra Løvel til Klode Mølle. Det må være en porøs sten, den beslutning er mejslet i.