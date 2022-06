Nu er det slut med den skøre regel.

Jeg har aldrig forstået, hvor det skulle koste penge at elske hinanden og bo sammen?

Ægtefællemodregning afskaffes fra 1. januar 2023. Jeg er rigtig glad for, at det forslag er blevet vedtaget. For mig at se, så har det altid været urimeligt, at der skulle ske ægtefællemodregning for folke- senior- og førtidspensionister. Jeg har altid fundet den regel både urimelig og uværdig.