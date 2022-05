Læserbrev: Frisættelsen på ældreområdet skal kunne mærkes hos den enkelte ældre!

Medarbejderne i front skal have mulighed for at træffe flere beslutninger. Det vil give en øget arbejdsglæde.

Der ud over skal vi fjerne unødige procedurer, arbejdsgange og kontrol, som Viborg Kommune selv har fundet på. Det kan kun gå for langsomt. De penge, der er sat af til ældrepleje, skal bruges ude hos den enkelte ældre.

Tid til snak og kaffe

På borgermødet i Bjerringbro var vi politikere placeret ved forskellige borde. Det var klart, at der ved mit bord var et stort og tydelig ønske om, at de ældre gerne ville bestemme mest mulig selv og samtidig være sikret muligheden for hjælp, pleje og omsorg.

Det førte til det forslag, som jeg fremførte på vegne af vores bord: Ønsket var, at der blev visiteret i tid og ikke specifikke ydelser. Eksempelvis hvis en ældre havde to timer om ugen, så kunne den anvendes efter det behov, som den enkelte ældre følte der var ”her og nu”. Hvad en ældre f.eks. fået hjælp af datteren/sønnen til at komme i bad, så kunne tiden til bad veksles om til en snak og en kop kaffe osv.