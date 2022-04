Læserbrev: Vi bør vurdere klimaregnskabet i alle sager

Forventer initiativer

Jeg er ret sikker på, at den grønne skattereform og ”håndtagene deri”, bevidstheden om, at der SKAL gøres noget for vores klima, ønsket om at blive fri at russisk gas og fossile brændsler generelt, samt de ”konkrete og mærkbare” stigende priser på varme og el generelt i hverdagen vil virke motiverende for at tage langt flere grønne initiativer.

Jeg forventer at se initiativer både for private husholdninger, i erhvervslivet og i landets kommuner. Det er nødvendigt, at vi gør noget nu. Vi skal passe på fremtiden, så vi sikrer gode levevilkår for både vores børn og børnebørn og oldebørn.

Klima ind i alle beslutninger

Jeg mener, at alle byråd i Danmark skal have et punkt på udvalgsdagsordenerne, så ALLE kommunale beslutninger vurderes i forhold til klima– og miljøpåvirkning. Ved alle udvalgssager, som politisk behandles i Viborg Kommune, tager vi i forvejen stilling til en række forhold (økonomiske forhold og konsekvenser, juridiske- og planmæssige forhold, inddragelse og høring, alternativer, tidsperspektiv).