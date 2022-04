Klumme: »Om Vi er Viborg har den båndbredde, er jeg i tvivl om«

I Viborg har den lokale handelsstandsforening lige vundet ”årets kulturoplevelse” for det såkaldte ’Jul i Viborg’. ’Jul i Viborg’ er et projekt, hvor man kan spise mad udenfor, og man slipper for at lade være med at fryse, samtidigt med at vi pøler CO2 ud i atmosfæren. Men det er populært, og for det meste får man heller ikke en skyliner i nakken.