Den 8. marts var det Kvindernes Kampdag. Hvert eneste år tages der stilling til, om det er noget pjat, eller om der er noget at kæmpe for. Og ja, jeg mener i høj grad, der er meget at kæmpe for.

Der er flere forskellig områder, hvor der er nok at tage fat på. Kvinder er generelt markant underrepræsenteret i både folketing og byråd.