Jeg har sat mig det ambitiøse mål at udfase min rygning inden for de næste 30 år! Men allerede i 2025 skal mine cigaretindkøb være reduceret med 35 pct. – lidt ligesom Viborg Kommune går efter at dække 35 prt. af energiforbruget med vedvarende energi – inden næste kommunalvalg. Kommunen har siden sidste kommunalvalg udbygget med nul Megawatt. Et rungende nul! Der er ikke rigtig vind i vinden. Viborg deler bundscore med Favrskov i Midt- og Vestjylland. Nul