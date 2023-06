»Ren fryd« eller »træg og sej«: Stor forskel på den bedste og den værste is i Viborg

Der er en ny ismager i byen, og at dømme efter den lange kø foran Vanni Is denne dag har viborgenserne fået øjnene op for byens nyeste isbar, som åbnede sidste år på Sct. Mathias Gade 72 med udsigt over mod Fjølner. Her sælges hjemmelavet italiensk gelato lavet på mælk samt et udvalg af sorbeter. 28 forskellige is i alt, tæller jeg, og det er tæt på umuligt at vælge mellem både klassiske og mere eksperimenterende smage såsom rabarbertrifli, passion cheesecake og Red Bull(!).

Og så er der minsandten hjemmelavede vafler – et luksuriøst særsyn – og hvid chokolade-guf. Be still my heart – det her er en isbar med ambitioner fra øverste, øverste, øverste hylde. 35 kroner for 2 kugler virker nærmest uartigt billigt, taget i betragtning at alt er hjemmelavet.

Vi er ude af stand til at begrænse os i dette slaraffenland og vælger fire kugler hver. Plus guf. ”Det bliver måske svært at spise den”, siger ekspedienten ildevarslende og rækker mig den kolde krabat, der allerede nu truer med at dryppe. Der er kun en vej frem her i solskinsvejret; et frontalt angreb direkte i flæsket på isdyret. Smagen er ren fryd. En læskende jordbærsorbet, der smager fyldigt af nyplukkede jordbær. Perfekt balanceret citronsorbet, hverken for sød eller sur, den smager bare af mere. Salted butter caramel; rund, blødt og let salt. Intens kirsebær.

Alt er lykkeligt, indtil katastrofen sætter ind med en lille lyd: ”krrt”. Et akut knæk deler min vaffel i to hen over midten. Den kollapser simpelthen spontant som udblødt pap. 30 sekunder senere laver min medspisers vaffel samme knæklyd og dekonstruerer sig selv i et puslespil af vaffelstykker, der nægter at hænge sammen. Vi befinder os i en is-syndflod af bibelske dimensioner og må forsøge at spise os ud af situationen, inden kampen er tabt og vi modvilligt må overlade resterne til skraldespanden. En anden kunde betror sig til os: ”Det der skete også for mig”.

Forhåbentlig er vaffeldejen tykkere næste gang. Havde vaflerne ikke været så skrøbelige, havde der været 6 flotte stjerner for byens lækreste is.

Køb din is her, hvis: du vil smage byens absolut bedste is. (Overvej dog at få den i bæger.)