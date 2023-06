Frivillighus havde slukket håb om at renovere. Nu har det fået betydelig donation

De havde ikke turde håbe på det.

For selvom det for et års tid siden var planen, at De Frivilliges Hus Stationen skulle renoveres, betød energikrisens stigende priser, at midlerne slap op. Dermed var drømmen om at gøre huset bedre slukket.

Men nu står frivillighuset i Viborg alligevel overfor at kunne give rammerne et ansigtsløft.