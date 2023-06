»Bedømmelsesudvalget har blandt andet lagt vægt på, at vinderforslaget understøtter hverdagen på en psykiatrisk afdeling, hvor velindrettede patientområder, mulighed for effektive arbejdsgange og sikkerhed er afgørende. Det har desuden spillet en rolle, at sengeafsnittene både opfylder patienternes behov for privatliv og for samvær med andre, og at omgivelserne ved Søndersø er flot integreret i byggeriet.«

Næste skridt på vejen mod nye bygninger til psykiatrien i Viborg bliver taget i efteråret. Her skal den nye totalrådgiver i samarbejde med Psykiatrien i Region Midtjylland sammen med repræsentanter for personale samt patienter og pårørende arbejde videre med at tilpasse vinderforslaget. I den proces bliver der også trukket på erfaringer fra psykiatribyggerier i Skejby og Gødstrup.

De nye bygninger kan tidligst stå klar fra 2029. Først skal Regionsrådet dog tage stilling til finansieringen af projektet.