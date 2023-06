Traditionsrigt bål aflyst, men i denne by er der stadig bål på søen

»Hvis det er i Viborg Kommune, så kan jeg kun udtale mig om, at man ikke må tænde bål,« siger Lasse Clemensen, der er forebyggelseschef hos Midtjysk Brand & Redning.

I Klejtrup er de dog ikke bekymrede for at bryde loven ved at sende et bål på vandet til Skt. Hans.

Deres bål er nemlig ildfrit.