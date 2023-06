Succestræneren Jacob Friis forlænger sin kontrakt med superligaklubben Viborg, så den nu gælder frem til sommeren 2026.

Det oplyser Viborg på sin hjemmeside.

- Der er ingen tvivl om, at vi er meget glade for Jacob både som cheftræner og som menneske, og det har været en klar prioritet for os at forlænge med ham, siger sportschef Mads Agesen.