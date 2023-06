»Bader du i den kloak,« spørger folk hende: Og ja, det gør Nina Hansen uden skrupler

Derfor blev hun da også irriteret over Viborg Kommunes udmelding i sommeren 2022.

Tjekker ikke om vinteren

»Sidste sommer satte de skilte op og frarådede pga alger. Jeg ringede så til dem og sagde, det ikke var alger men e. coli,« husker hun.

Viborg Kommune ændrede efterfølgende skiltningen. I år er meldingen så, at det helt frarådes at tage en svømmetur - også inden de første prøver blev taget. Der bliver nemlig ikke testet om vinteren.

Den første prøve blev taget 24. maj og viste, at både e. coli og intestinale enterokokker lå langt under grænseværdien for godt badevand. Det samme gjorde sig gældende 7. juni og 14. juni. Så Nina Hansen nød sine badeture, velvidende at badevandet var godt.

Seneste prøvetagning fra 19. juni viser, at tallene er blevet dårligere. De har bevæget sig op i en kategori, som helst kun må forekomme få gange på en sæson. Men Nina Hansen bader stadig.

»Bader du i den kloak, siger folk til mig. Ja, det gør jeg,« siger hun og fortsætter:

»Jeg er kommet her, siden jeg var 16. Det er, som hvis de generer mine børn. Hvis de generer min fjord, så bliver jeg sur.«

Fraråder på forhånd

Hun har fuldt forståelse for, at vandet skal holdes under opsyn, og tallene skal meldes ud. Men hun ærgrer sig over, at Viborg Kommune allerede i foråret meldte ud, at man fraråder al badning, inden der overhovedet var taget prøver af badevandskvaliteten.

»Jeg vil gerne have ordentlig vandkvalitet, uanset jeg ikke fejler noget. Så jeg vil gerne, de tager skiltet ned og nøjes med at sætte det op, når det er nødvendigt. Der er en campingplads her, og sommerhuse lejes ud, så det fremmer ikke turismen,« konstaterer hun.