Ud over Aarhus Universitetshospital (AUH) har Rigshospitalet, Herlev Hospital og Regionshospitalet i Viborg i fem sager undladt at oplyse patienter om, hvor de kunne få en undersøgelse eller operation inden for to uger.

Der kom fokus på problemerne på kræftområdet i løbet af foråret.

Her udgav DR en række historier om for lange ventetider på AUH i Region Midtjylland. Nærmere bestemt var det på hospitalets afdeling for mave-tarmkirurgi, at der var problemer.

Onsdag beklagede regionen, at i alt 306 patienter på afdelingen ikke er blevet tilbudt behandling på andre hospitaler eller er blevet fejlinformeret om deres rettigheder.