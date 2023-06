Det startede i et lille blikskur for over 50 år siden.

Men nu må den gamle familievirksomhed kaste håndklædet i ringen.

»Det er jo sørgeligt, når så gammel en virksomhed går konkurs. Både for familien, men også for de lange ansættelsesforhold, der er der. Der er mange, der har været der i lang tid,« siger advokat Flemming Jensen, som er indsat som kurator i forbindelse med konkursen.